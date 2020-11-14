الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة للاستجابة الدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء

كل الوطن – الرياض: قدمت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كل من الجزائر والصين وزامبيا ومصر اليوم، بمشروع قرار للاستجابة الدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا كوفيد19 على النساء والفتيات إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماد القرار بتوافق الآراء مما يعد انجازا يضاف إلى إنجازات المملكة على الصعيد الدولي.

وسلط القرار الضوء على استمرار تزايد حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والفتيات في عدة أقاليم، فتدابير الإغلاق وعدم توافر خدمات الحماية، أثرت بشكل سلبي على حماية هاتين الفئتين وهو ما يؤثر أيضاً على العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية حيث تشكل النساء شريحة كبيرة منهم، وأتى هذا القرار للتركيز على مناقشة الآثار المدمرة لهذه الأزمة العالمية وتأثيرها على النساء والفتيات، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقدمه هاتين الفئتين لمواجهة جائحة #كوفيد19 مع مراعاة خطة التنمية المستدامة 2030 خصوصاً في مسائل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء.

وأكد أكد خالد منزلاوي نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة بند النهوض بالمرأة على أن وفد المملكة حرص على تقديم مشروع القرار: “الاستجابة الدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كوروناعلى النساء والفتيات” لدعم من هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود عظيمة في مكافحة الجائحة.