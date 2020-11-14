أمريكا أكثر البلدان تضررا.. وفاة 1.3 مليون شخص في العالم بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: في ما يأتي آخر التطورات المتصلة بانتشار وباء كوفيد-19 في العالم:

أكثر من 1,3 مليون وفاة – تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,305,039 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 11:00 بتوقيت جرنيتش.

وأصيب أكثر من 53,438,640 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 34,324,500 شخص على الأقل حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً مع تسجيلها 244,364 وفاة تليها البرازيل حيث سجلت 164,737 وفاة ثم الهند مع 129,188 وفاة والمكسيك مع 97624 وفاة والمملكة المتحدة مع 51304 وفيات.

تعزيز القيود في أوروبا – في إيطاليا، يخضع حوالى نصف الإيطاليين اعتبارا من اليوم السبت لتدابير إغلاق جزئي، بعد تصنيف نابولي في “المنطقة الحمراء” مثل توسكانا.

كما أعلنت اليونان السبت إغلاق المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ودور الحضانة حتى نهاية الشهر الجاري بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

وفي أوكرانيا، تغلق المحال غير الأساسية، وبينها المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية، لثلاث عطلات نهاية الأسبوع بدءا من السبت.

في البرتغال، تسري حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة 23,00 في أيام الأسبوع ومن الساعة 13,00 يومي السبت والأحد، لغاية 23 نوفمبر على الأقل.

في فرنسا، سيتعين “التعايش مع الفيروس على المدى الطويل”، وفق رئيس الوزراء جان كاستكس الذي صرح في مقابلة مع صحيفة لوموند السبت أنه يعمل على وضع “قواعد” للبلاد حتى التوصل إلى لقاح.

إغلاق “تام” في لبنان – بدأت فجر السبت إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمدة أسبوعين على الأقل، لمواجهة الارتفاع الهائل بالإصابات بالفيروس الذي أرخى تفشيه بتداعيات ثقيلة على المستشفيات التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية والعجز عن استقبال مرضى جدد وسط امتلاء أسرة العناية الفائقة.

اغلاق المدارس في نيويورك – دعا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي أعاد فتح المدارس العامة في نهاية سبتمبر بنظام هجين، أولياء أمور التلاميذ إلى “الاستعداد” لإعادة إغلاقها الاثنين.

وفي نيويورك، أكثر المدن الأميركية تضررا بالفيروس خلال الموجة الأولى التي اجتاحت البلاد في الربيع، يشهد معدل الإصابات ارتفاعا يوميا، وقد تجاوز للمرة الأولى الجمعة عتبة 3 في المئة، وهي نسبة كبيرة.

الحرص واجب في تركمانستان – افتتح رئيس تركمانستان، الدولة المنعزلة في آسيا الوسطى والتي تفتخر بعدم تسجيل “أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن”، مستشفى جديدًا للمرضى الذين يعانون من “أمراض معدية في الجهاز التنفسي” أو “الأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ العالق في الهواء”.

ضغط على محارق الجثث التشيكية – بلغت محارق الجثث في جمهورية التشيك طاقتها الاستيعابية بعد الارتفاع السريع في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، الأمر الذي جعل البلاد تتصدر إحصاءات الوباء في أوروبا.

ومنذ نهاية أكتوبر، كان العدد اليومي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة، يدور حول 200 حالة، مقابل متوسط 300 حالة وفاة ناجمة عن اسباب اخرى.

وفي النمسا أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس أن بلاده ستخضع لإغلاق جديد بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى مطلع ديسمبر.

وستغلق الحكومة المدارس والمتاجر والشركات الخدمية وستفرض حظرا للتجول. وقال كورتس: ” إن إغلاقا ثانيا هو الأداة الوحيدة الناجحة المعروفة”، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لخفض عدد الإصابات وتجنب أن يُثقل كاهل نظام المستشفيات بالأعباء.

وسجلت مملكة الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141305 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2113 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 455 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 86 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1704 حالات.

وسجلت إيطاليا 37,255 إصابة و 541 وفاة .. فيما سجلت بريطانيا 26,860 إصابة و 462 وفاة وذلك خلال آخر 24 ساعة.