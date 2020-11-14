القبض على 5 أشخاص تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين (مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين) تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي ( مائة ألف ريال )، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
أمريكا أكثر البلدان تضررا.. وفاة 1.3 مليون شخص في العالم بفيروس كوروناالأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة للاستجابة الدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء5 عوامل تزيد من خطر الوفاة من فيروس كورونا4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها!السعودية تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بكورونامنظمّة الصحّة العالمية تُحدّد شرطا لانتهاء جائحة فيروس كورونا“الصحة العالمية”: “لقاح فايزر” واعد للغايةزوجان طبيبان وراء لقاح “فايزر” المضاد لـ”كورونا”.. تعرّف عليهماوزير الصحة الألماني يتوقع توفير 100 مليون جرعة من لقاح “بيونتيك”صائب عريقات: وفاة القيادي البارز في حركة فتح متأثرا بإصابته بفيروس كورونا