التعليم تنشر جداول الحصص من الأسبوع الثاني عشر لجميع المراحل.. شاهد

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

http://youtube.com/dorosien

كما نشرت الوزارة، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) و(المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين.

ونشرت وزارة التعليم أيضًا جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والثالث والخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.