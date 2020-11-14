اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال مراسل روسيا اليوم السبت، إن حريقا بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.

حريق ضخم يلتهم محطة الحجي للوقود في مدينة باجل شمال محافظة الحديدة، حيث بدأ الحريق بتماس كهربائي ليتلوه انفجار ضخم.



وحتى اللحظة لم يتم التأكد ما إذا كان الحريق قد تسبب بسقوط ضحايا.#يمن_بوست pic.twitter.com/SNxAE7u4uS — يمن بوست (@yemenpostye) November 14, 2020

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار الهائل للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية