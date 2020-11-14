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اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال مراسل روسيا اليوم السبت، إن حريقا بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.

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وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار الهائل للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400629

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