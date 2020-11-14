اليمن.. وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال مراسل روسيا اليوم السبت، إن حريقا بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.
وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.
حريق ضخم يلتهم محطة الحجي للوقود في مدينة باجل شمال محافظة الحديدة، حيث بدأ الحريق بتماس كهربائي ليتلوه انفجار ضخم.— يمن بوست (@yemenpostye) November 14, 2020
وحتى اللحظة لم يتم التأكد ما إذا كان الحريق قد تسبب بسقوط ضحايا.#يمن_بوست pic.twitter.com/SNxAE7u4uS
وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.
ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار الهائل للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.
المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية