مستشار أمني سابق في إدارة ترامب: أخشى أنه لن يرحل بهدوء

كل الوطن – د ب أ: حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أن الأخير قد يسبب “ضررا كبيرا” للأمن القومي، معربا عن مخاوفه من أنه “لن يرحل بهدوء” بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وقال بولتون “الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون من أن ترمب سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما”.

وأضاف: “أعتقد وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب”.

وعلق بولتون على مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترمب “لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن ولا أعتقد أن هناك أي شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل”.

وحول الأمن القومي الأمريكي قال بولتون: “أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله” مشيراً إلى إقالة ترمب لوزير الدفاع مارك إسبر،معتبرا أن هذا القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له أضرار جسيمة.