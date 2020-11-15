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ردا على “صواريخ الفجر”… وزير إسرائيلي يهدد غزة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-11-15T13:54:48+03:00
2020-11-15T17:20:50+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
ردا على “صواريخ الفجر”… وزير إسرائيلي يهدد غزة

كل الوطن-   فريق التحرير : هدد وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن حكومته سترد على أي عملية إطلاق نار من قطاع غزة، ولن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ.

وقال كاتس في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي “غالي تساهال”، إن حكومته لا يمكن أن تقبل أي أعذار لما وصفه بـ “الإرهاب”، وذلك ردا على سؤال فيما إذا كان إطلاق الصواريخ تم بسبب البرق، كما جرى العام الماضي.

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وأضاف كاتس “لن نسمح بأي إطلاق نار على الأراضي الإسرائيلية”، محملا حركة حماس المسؤولية عن أي إطلاق نار من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، قال إنه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه “تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة”.

في وقت سابق صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الأحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400641

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