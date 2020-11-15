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وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم

كل الوطن – وكالات: يصل وفد إسرائيلي، اليوم الأحد، العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة قال مصدر بوقت سابق إنها تهدف إلى تعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الأسبوع الفائت أجواء السودان، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الرحلة أطلقت من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية “العال”.

المصدر:RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400652

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