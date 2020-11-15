“المرأة والاعمال في قمة 20” ضمن مناقشات منتدى المرأة الاقتصادي 2020

كل الوطن – وكالات: قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نوف بنت عبدالعزيز التركي، بان النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2020 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت عنوان “تمكين وطموح” الأربعاء 25 نوفمبر 2020، يستعرض محاور رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني من 22 الى 30 % ، وقد أعطت أولوية لتنمية قدرات ومواهب المرأة وتفعيل دورها في جوانب عدة، إذ وضعت تنمية مهارات المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، بالإضافة الى تمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة التي تتناسب مع التخصصات المطلوبة والمميزة للإسهام في تنمية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

وأشارت التركي، الى ان المنتدى وعبر جلساته يستعرض تجارب النجاح وخطط التنمية في دول الخليج لاستخلاص الدروس المستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال.

من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح، بأن مسؤولين سيبحثون الاثار المهمة التي يحملها برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.

ولفتت الرماح، الى ان رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً خاصاً بزيادة مشاركة المرأة في الميدان العملي مما يتطلب اعتماد مبادرات جديدة وبرامج محددة لزيادة مساهمتها في قوى العمل وكذلك إيجاد فرص عمل لمن يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله، وتسعى مجموعة تواصل المرأة وهي إحدى مجموعات التواصل الرسمية التابعة لمجموعة العشرين للعمل على تذليل العقبات التي لا تزال المرأة تواجهها ضمن مناقشات وسياسات مجموعة العشرين. ولضرورة ما أعلنت عنه مجموعة الاعمال بتوصياتها والتي كانت تتعلق بقضايا رئيسية مثل: التحول الرقمي، والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.

وتحت محور “تقدير القيادات لأهمية دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وخطط تمكينها” يتحدث كلا من: م الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى، رئيسة جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتورة بشاير بنت يوسف الماجد أستاذة القانون المساعد في كلية الحقوق في جامعة الكويت.

وفي محور “السيدات في المناصب القيادية ومجالس الإدارات” يتحدث كلا من: رانيا بنت محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ونبيل بن خالد الدبل نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة ارامكو السعودية، وهند بنت خالد الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، وخلود بنت عدنان موسى.

وتحت محور “برامج جودة الحياة 2020 واثارها الاقتصادية على المرأة” يتحدث كلا من: احمد بن حسن باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، والمستشارة والرئيسة التنفيذية للشراكات الوطنية والتنمية في وزارة الثقافة نهى قطان.

كما يتحدث الدكتور عبد الوهاب السعدون الامين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، وسلمى بنت راشد الراشد مديرة البرامج في جمعية النهضة النسائية الخيرية وشيربا مجموعة تواصل المرأة السعودية W20 حول محور المرأة والاعمال في قمة العشرين.