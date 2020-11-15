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شاهد.. حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
شاهد.. حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول

كل الوطن – وكالات: أكدت إدارة إطفاء الحرائق في اسطنبول اندلاع نيران داخل “مسجد فانيكوي” التاريخي المطل على البسفور، اليوم الأحد.

وأكدت إدارة الإطفاء على حسابها في “تويتر” أن فرقها تمكنت من السيطرة على النيران في المسجد الخشبي الواقع في منطقة أسكدار، وإجراءات التبريد لا تزال مستمرة في الموقع.

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وأفادت صحيفة “ديلي صباح” بأن المسجد الذي يعود إلى عام 1670 تعرض لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن الكثير من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد الحريق.

ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

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المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400703

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