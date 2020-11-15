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وزير خارجية البحرين يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية يوم الأربعاء المقبل

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-15T22:41:52+03:00
2020-11-15T23:02:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
وزير خارجية البحرين يصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية يوم الأربعاء المقبل

كل الوطن – وكالات: يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية بأن “الزيارة من المتوقع أن تكون في الثامن عشر من الشهر الجاري، هي أول زيارة علنية من قبل مسؤول حكومي بحريني رفيع المستوى لإسرائيل”.

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وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين ليصبح نافذا حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان آخر الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400711

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