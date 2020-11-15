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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-15T23:07:02+03:00
2020-11-15T23:08:18+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

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المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400716

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