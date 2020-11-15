تسجيل الدخول
» » الجبير لألمانيا: “السعودية لا تحتاج إلى أسلحتكم”

الجبير لألمانيا: “السعودية لا تحتاج إلى أسلحتكم”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-15T23:12:04+03:00
2020-11-15T23:12:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الجبير لألمانيا: “السعودية لا تحتاج إلى أسلحتكم”

كل الوطن – د ب أ: وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الحظر على تصدير الأسلحة إلى بلاده من قبل ألمانيا بـ”الخطأ”، معتبرا أن بلاده “ليست بحاجة إلى المعدات العسكرية الألمانية”.

وقال الجبير، في حديث لوكالة “د ب أ”، اليوم الأحد: “فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية… “نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتبر أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها”.

اقرأ أيضا...

وأكد الجبير أن بلاده تشتري بالفعل أسلحة من دول أخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحظر الألماني “لا يحدث فرقا” بالنسبة للمملكة، وقال: “لا نحتاج أسلحة ألمانية لإدارة جيشنا”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400718

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.