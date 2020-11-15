برنامج “بيعة وولاء” في جميع مدارس المملكة.. الأربعاء والخميس

كل الوطن – الرياض: تنفذ جميع مدارس المملكة للبنين والبنات برنامج (بيعة وولاء) للاحتفاء بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة والذي يوافق يوم الأربعاء 3/4/1442هـ.

وأوضح وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته، وإبراز الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، والتعبير عن مشاعر الفرح بهذه الذكرى، والافتخار بمنجزات الوطن الشامخ ورجاله المخلصين، والاعتزاز بدور الأباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.

وأشار إلى أن الفعاليات ستقام في جميع المدارس عن بعد يومي الأربعاء والخميس القادمين وتشتمل الفعاليات على تقديم مجموعة من المشاركات الطلابية والأقوال والنصوص الوطنية عبر الحصص الدراسية عن بعد وعبر وسائل التواصل المتعددة، ونشر منتجات إعلامية تتحدث عن المناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرسة ومكاتب التعليم، وإدارات التعليم، وتصميم حائط إلكتروني للبرنامج يضع فيه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بطاقات تعبر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن والحب للقائد، وتنظيم مسابقة وطنية من خلال تطبيق (تحدي) بالتعاون مع شركة (تطوير) لتقنيات التعليم خاصة بالمناسبة يشارك مخصصة للطلاب والطالبات، وتنفيذ برنامج الاصطفاف الصباحي عبر المنصة ووسائل التواصل المعتمدة لوزارة التعليم ليوم ذكرى البيعة، والمشتمل على نبذة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومجموعة من أقواله وبعض المنجزات المتحققة منذ توليه مقاليد الحكم.