تغريدة لأكاديمي سعودي حول “صحيح البخاري” تثير التفاعل بشكل كبير

كل الوطن – وكالات: أثارت تغريدة للأكاديمي السعودي، تركي الحمد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقارنته بين كتاب “صحيح البخاري”، و”القرآن الكريم”، قائلا إنه يجد تناقضا بينهما.

وأشار الحمد عبر تغريدة في “تويتر”، يوم أمس الجمعة، إلى أنه قبل انتقاد الرسوم المسيئة للنبي محمد، على المسلمين “انتقاد التراث الإسلامي الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأوله (كتاب) صحيح البخاري”، لافتا إلى أنه “من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، يجد أنه يتناقض معه تماما”.

قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 13, 2020

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، انتشر”هاشتاغ” حمل اسم “الحمد يشكك بالبخاري”.

وأنتقد النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، تغريدة تركي الحمد هذه، وقال عبر تغريدة في “تويتر” إن “الأحاديث النبوية، وصحيح البخاري خصوصا، مروية بأسانيد متصلة معروفة عن التابعين عن الصحابة الكرام، وهي نفس الأسانيد تماما التي روت لنا القرآن الكريم، والذي لم يكن مجموعا بمكان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن التشكيك بصحة الأحاديث النبوية، تشكيك بصحة القرآن نفسه”.

لاحول ولاقوة إلا بالله..

ما أحلمك يارب..

سمعنا سابقا بمن يشكك بعدد محدود جدا من أحاديث #صحيح_البخاري يقول أنها لاتدخل عقله ، أما أن يزعم أحدهم بأن صحيح البخاري كله الذي يزيد عن ٧٠٠٠ حديثا يتناقض مع #القران_الكريم فهذا هدم لأركان الدين واصول الاسلام ومصادره!!#الحمد_يشكك_بالبخاري pic.twitter.com/kNJpRJ27j1 — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) November 14, 2020

يتناقض معه تماما!!!!!!!!!!!!

هل هي دعوة لدين جديد؟ https://t.co/AyOK20n6iC — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 14, 2020

ومن جهته، تساءل إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، عن ماهية تغريدة تركي الحمد، قائلا إنه “يتناقض معه تماما! هل هي دعوة لدين جديد؟”

ويعتبر عموم المسلمين السنة كتاب صحيح البخاري، ثاني أصح كتب الأحاديث النبوية، وله أهمية كبرى عندهم.

المصدر: RT