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السعودية.. ضبط شخص وثق مشاهد خادشة مع فتاة (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
السعودية.. ضبط شخص وثق مشاهد خادشة مع فتاة (صورة)

كل الوطن – الرياض: تمكنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، من إلقاء القبض على مواطن وثق مشاهد مخلة بالآداب مع فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن “الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص، عمد إلى نشر مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وتباهى بأفعاله”.

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وأشار إلى أنه تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400733

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