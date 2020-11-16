تسجيل الدخول
» » أوباما عن انتقال السلطة من ترامب لبايدن: إنها وظيفة مؤقتة ولا أحد فوق القانون

أوباما عن انتقال السلطة من ترامب لبايدن: إنها وظيفة مؤقتة ولا أحد فوق القانون

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
أوباما عن انتقال السلطة من ترامب لبايدن: إنها وظيفة مؤقتة ولا أحد فوق القانون

كل الوطن – وكالات: قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن “منصب الرئاسة وظيفة مؤقتة”، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.

وأكد أوباما في مقابلة مسجلة مع شبكة “CBS”، أن نتائج الانتخابات، مع حصول كل من المرشحين على أكثر من 70 مليون صوت، تظهر أن “الأمة لا تزال منقسمة بشدة، وهي ليست علامة جيدة للديمقراطية”.

اقرأ أيضا...

وحول أهمية الانتقال السلمي بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة المرشح الديمقراطي المعلن انتخابه جو بايدن، قال: “إنها وظيفة مؤقتة، نحن لسنا فوق القواعد. نحن لسنا فوق القانون، وهذا هو جوهر ديمقراطيتنا”.

وأضاف: “من الصعب جدا على ديمقراطيتنا أن تعمل، إذا كنا نعمل وفقا لمجموعات مختلفة تماما حول الحقائق”.

المصدر: “CNN”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400736

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.