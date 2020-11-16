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ألمانيا.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق بالعاصمة برلين (فيديو + صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-16T03:22:35+03:00
2020-11-16T10:25:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير16 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
ألمانيا.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق بالعاصمة برلين (فيديو + صور)

كل الوطن – وكالات: يكافح العشرات من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين اندلع في وقت متأخر من يوم الأحد، وقالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

واجتاح الحريق سقف محطة “أونكل تومس هوتي” في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.

المصدر: “د ب أ”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400742

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