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» » بالفيديو.. فرقاطة “شبحية” وسفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا

بالفيديو.. فرقاطة “شبحية” وسفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-16T11:43:14+03:00
2020-11-16T11:43:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالفيديو.. فرقاطة “شبحية” وسفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا

كل الوطن – وكالات: عبرت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المصرية مضيقي الدردنيل والبسفور الخاضعتين لسيطرة تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تركية ودولية لقطات توثق لحظة عبور فرقاطتي “الفاتح” و”الإسكندرية” والزورق الصاروخي “علي جاد محمود فهمي” التابعة للبحرية المصرية للممرين البحريين، ورافقتها في الدردنيل برفقة زوارق تابعة لخفر السواحل التركيث.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن السفن المصرية تواصل رحلتها في طريقها إلى البحر الأسود حيث ستشارك في أول مناورات بحرية مشتركة من نوعها مع روسيا.

وتعد “الفاتح” أو فرقاطة “شبحية” من طراز “جويند” في البحرية المصرية.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400746

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