بالفيديو.. فرقاطة “شبحية” وسفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا

كل الوطن – وكالات: عبرت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المصرية مضيقي الدردنيل والبسفور الخاضعتين لسيطرة تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تركية ودولية لقطات توثق لحظة عبور فرقاطتي “الفاتح” و”الإسكندرية” والزورق الصاروخي “علي جاد محمود فهمي” التابعة للبحرية المصرية للممرين البحريين، ورافقتها في الدردنيل برفقة زوارق تابعة لخفر السواحل التركيث.

Mısır Donanması'na ait, 'El Fateh', 'Alexandria' ve 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen gemilere güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. pic.twitter.com/7rX9oXoPmL — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 14, 2020

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السفن المصرية تواصل رحلتها في طريقها إلى البحر الأسود حيث ستشارك في أول مناورات بحرية مشتركة من نوعها مع روسيا.

وتعد “الفاتح” أو فرقاطة “شبحية” من طراز “جويند” في البحرية المصرية.

المصدر: وكالات