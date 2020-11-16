الإمارات تمنح “الإقامة الذهبية” لعشر سنوات في بعض المهن

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد عن اعتماد حكومة بلاده منح “الإقامة الذهبية” لمدة 10 سنوات للمقيمين من بعض المهن.

وأوضح حاكم دبي على حسابه في “تويتر” أن “الإقامة الذهبية” ستمنح لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2020

كما سيتم منح “الإقامة الذهبية” للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم

وكتب الشيخ محمد: “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.

المصدر: RT