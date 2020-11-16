“داخلية” إسرائيل والإمارات تحييان هذه المناسبة بصلاة “متعددة الأديان”

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: تحيي وزارتا الداخلية الإماراتية والإسرائيلية مناسبة عالمية تحل اليوم الاثنين، وذلك عبر إقامة صلاة متعددة الأديان.

والصلاة التي تعقد بمناسبة يوم التسامح العالمي هي من أجل سلامة الطواقم الطبية وغيرها التي تواجه وباء الكورونا، بحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية في نسختها العربية “مكان”.

وقالت “مكان” إن الحدث سيعقد عبر تطبيق زووم في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تل أبيب (12 ظهرا بتوقيت غرينتش).

وسيشارك في الحدث رجال دين من الديانات السماوية الثلاث بالإضافة إلى الديانات الدرزية والبوذية والهندوسية والسيكية والبهائية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة، من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، فهو يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاق سلام في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت، وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الاقتصاد والسياحة والطيران.

“طيران الاتحاد” الإماراتية تصف تدشين خط أبوظبي- تل أبيب بـ”الخطوة التاريخية”