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وزير الطاقة: شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : منذ 4 ثواني
وزير الطاقة: شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة

كل الوطن – الرياض: قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية ويعد عملا إصلاحيا يعزز مفهوم قطاع رئيسي لاقتصاد المملكة وأن وزارة الطاقة تسعى منذ إطلاق الرؤية إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء.

كما ذكر هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء و الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع، مضيفاً أنه سيتم تنظيم إيرادات شركة الكهرباء وفق آلية جديدة للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400777

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