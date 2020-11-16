ترامب عبر “تويتر”: ربحت الانتخابات!

كل الوطن – وكالات: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، تغريدة، قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علما أن موقع “تويتر” وضع تنبيها تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب “مخالف لما تقوله المصادر الرسمية”.

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

وأضاف ترامب أن “إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها”.

ورفض الرئيس الجمهوري التسليم بالهزيمة وواصل إدعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

ورفعت حملته دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا، ويقول خبراء قانونيون إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقال مسؤولون عن الانتخابات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنه لا يوجد دليل على وقوع مخالفات كبيرة.

المصدر: RT + وكالات