ترامب عبر “تويتر”: ربحت الانتخابات!

كل الوطن – وكالات: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، تغريدة، قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علما أن موقع “تويتر” وضع تنبيها تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب “مخالف لما تقوله المصادر الرسمية”.

وأضاف ترامب أن “إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها”.

ورفض الرئيس الجمهوري التسليم بالهزيمة وواصل إدعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!