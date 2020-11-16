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د. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات صندوق الاستثمارات العامة كما بشَّر بها سمو ولي العهد!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات صندوق الاستثمارات العامة كما بشَّر بها سمو ولي العهد!

استبشر السعوديون بتصريح سمو ولي العهد الأخير ، والذي كان بمثابة ، قراءة شاملة لكل معطيات الاقتصاد السعودي ، بكل قطاعاته ، ومستجداته ، وإنجازاته ، وركّز تحديداً على الناتج المحلي غير النفطي ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية معتبراً إياها ، المؤشر الرئيس لنجاح خططنا الاقتصادية ، وأشار سموه ، إلى مسارات رؤية 2030 ، وملفات البطالة ، والفساد ، والإسكان ، ومشاريع مكافحة الإرهاب والتطرف ، وإصلاح بيئة العمل ، وتطوير الخدمات ، والنقلة النوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي ، وتنوع جيوغرافي، وديموغرافية فريدة من نوعها ، تتيح للمملكة أن تكون في مصاف الدول الرائدة في في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه .

في مقال اليوم ، سأتطرق بصورة أوسع وأشمل ، عن إنجازات صندوق الاستثمارات العامة ، كما سردها سموه ، ودوره ، في تنمية الاقتصاد الوطني ، وكأحد المحركات الأساسية ، لنمو الاقتصاد السعودي.

إذ ، بشَّر سمو ولي العهد ، السعوديين ، بنجاح جهود الدولة ، في إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ، وخلال أربع سنوات فقط ، تمّتَ مضاعفة حجم الصندوق من نحو 560 مليار ريال الى أكثر من 1.3 ترليون ريال ، وبما يتماهى مع رؤية 2030 ، بأن تتجاوز أصول الصندوق نحو 7 ترليون ريال.
أكثر من ذلك ، نجحت الدولة في زيادة معدلات العائد الاستثماري للصندوق ، إلى 7% ، في حين كانت المعدلات السابقة لا تتجاوز 2% .
استثمارات الصندوق ، تجاوزت عوائد بعضها نحو 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا الأمر مهم جداً ، من شأنه ، توفير مداخيل مستدامة للدولة ، لم تكن موجودة في السابق.
وعزى سمو ولي العهد نجاح الصندوق ، وتعزيز إيراداته ، إلى عملية الإصلاح الشاملة ، بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والتي بدأت مهامها، بإعادة تشكيل مجلس إدارته ، وتكليف سموه ، برئاسته ، لأهميته البالغة في حاضر اقتصاد المملكة ومستقبله .
لقد أسهم الصندوق ، في المحافظة ، على معدلات النمو غير النفطي ، وتوفير عدد كبير من الوظائف ، ومنع انهيار الطلب على عدد من الخدمات والمنتجات والمواد ، بل منع إفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.
إلى ذلك ، بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017 ، و79 مليار ريال في 2018 م ، و58 مليار ريال في 2019م ، ويستهدف الصندوق نحو 96 مليار ريال في عام 2020 م ، بمبالغ إجمالية ، وصلت إلى 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية ، ما أسهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة .
وأعلن سمو ولي العهد ، بأنَّه ، وخلال عامي 2022- 2021 سيضخ الصندوق نحو 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي ، وبزيادة سنوية ، حتى عام 2030 ، وسيتم ذلك ، من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق ، للدخول في فرص جديدة ، وخلق دورة اقتصادية محلية ، تمكّن بروز قطاعات جديدة، والإسهام في توفير إيرادات جديدة للدولة.
إنَّ تنويع الإيرادات ، مهم وحيوي لاستدامة الدولة، من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة ، والرياضة ، والصناعة والزراعة ، والنقل ، والفضاء ، والتعدين ، وغيرها، بالإضافة ، بالمشاركة ، مع القطاع الخاص.
خلاصة القول ، المملكة العربية السعودية ، تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وحققت في فترة وجيزة وسريعة , إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، في أقل من 4 سنوات فقط ، وكل ذلك تمَّ بفضلٍ من الله ، ثمَّ بجهود ومثابرة القيادة الرشيدة ، وكل السعوديين !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400801

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