الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 94.5 بالمائة

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة أمريكية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف لقاح يمنع الإصابة بفيروس “كورونا”، وهو ما يمثل انتصارا ثانيا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، بعد أيام من إعلان مماثل لشركة “فايزر”.

وقالت شركة “مودرنا” الأمريكية، الإثنين، في بيان، إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا “أثبت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة”، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل الأسبوع الماضي من شركتي “فايزر” الأمريكية و “بيونتيك” الألمانية عن لقاح جديد أثبتت التجارب السريرية فعاليته لمنع الإصابة بالفيروس.

وقال ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا، إنّ ما تم التوصل إليه بمثابة “إنجاز مهم للغاية”، لافتا أن الحصول على نتائج مماثلة من شركتين مختلفتين هو “أكثر ما يبعث على الاطمئنان”.

وأضاف: “يجب أن يبعث هذا الإنجاز الأمل لدينا جميعًا في أن اللقاح سيكون قادرًا على إيقاف هذا الوباء؛ ونأمل أن يعيدنا إلى حياتنا”.

كما أشار إلى أن “مودرنا” لن تكون وحدها هي التي تحل المشكلة، مشددا على ضرورة توفر العديد من اللقاحات “لتلبية الطلب العالمي”.

وسارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى التعليق على إعلان شركة موديرنا حول فعالية لقاح موردينا بنسبة 94.5 في المئة ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر إنه ” تم الإعلان عن لقاح آخر، هذه المرة من موديرنا، بفعالية 95 في المئة. وبالنسبة للمؤرخين العظماء. أرجو أن تتذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة، والتي ستنهي الطاعون الصيني. حدثت كلها تحت إشرافي”.

من جهته، قال بايدن إن الأنباء عن لقاح ثان فعال ضد كورونا يعطي سببا إضافيا للشعور بالأمل، داعيا الأميركيين إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات الصحة العامة، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، من أجل السيطرة على الفيروس.

وأضاف بايدن في بيان صحفي إنه ” يهنئ النساء والرجال الأذكياء الذين حققوا هذا الاختراق، وجعلونا أقرب بخطوة من أجل التغلب على هذا الفيروس”، مشيرا إلى امتنانه للعاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس.

وأوضح بايدن “أننا لا نزال على بعد أشهر” وحتى ذلك الحين، علينا الاستمرار في التباعد وارتداء الكمامات إلى حين السيطرة على الفيروس.

والإثنين الماضي، أعلنت شركتا “فايزر” الأمريكية، و”بيونتيك” الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وأنه “فعّال بنسبة 90 بالمئة”.

وسجل العام حتى مساء اليوم، نحو 54 مليون و976 ألف إصابة بـ “كورونا” وما يزيد عن مليون و326 ألف وفاة، فيما تعافى من الفيروس أكثر من 38 مليون و243 ألف شخص.