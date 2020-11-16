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“المرئي والمسموع” تطلق منصة البث التلفزيوني الموحَّد

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“المرئي والمسموع” تطلق منصة البث التلفزيوني الموحَّد

كل الوطن – الرياض: وجهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميماً لجميع القنوات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية المرخصة، أكدت بموجبه أنه يتوجب عليها البث من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد (المنصة الإعلامية).

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين: إنه بناءً على المهام المنوطة بها بموجب تنظيمها ونظام الإعلام المرئي والمسموع والتعليمات الصادرة بهذا الشأن المتمثلة بقيام الهيئة باتخاذ ما يلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية التي يملكها سعوديون من داخل أراضي المملكة، وحرصاً من الهيئة على تنظيم سوق البث الفضائي التلفزيوني، فإنه يتوجب -وبصفة عاجلة- على جميع القنوات التلفزيونية المرخصة من قبل الهيئة البث من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد (المنصة الإعلامية) خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وتسعى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد إلى توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للارتقاء بالبث التلفزيوني والإنتاج في المملكة من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة من الشباب السعودي وتوفير كل متطلبات واحتياجات القنوات التلفزيونية ومؤسسات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط.

وللمزيد من المعلومات بالإمكان التواصل مع مركز الخدمات الشامل بالمنصة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400809

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