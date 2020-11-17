إذاعة فرنسية تنعى شخصيات على قيد الحياة!

كل الوطن – وكالات: اعتذرت إذاعة “إر إف إي” الفرنسية لنشرها عن طريق الخطأ نعيا للعديد من الشخصيات، من بينها لاعب كرة القدم بيليه، والملكة إليزابيث الثانية، وعارضة الأزياء السابقة بريجيت باردو.

وأشارت إذاعة “إر إف إي” الفرنسية إلى وجود “مشكلة فنية”.

وكتبت الإذاعة العامة، على حسابها في “تويتر” يوم الاثنين: “لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا.. نحن نعتذر للأشخاص المعنيين، وكذلك ممن يتابعوننا ويثقون بنا”.

وأفادت بأن جميع الأخبار التي تم نشرها قيد الإزالة من بيئات RFI الرقمية والأنظمة الأساسية الشريكة.

وأكدت أن تحقيقا داخليا يجري الآن لتحديد أسباب هذا الحادث المؤسف.

RFI présente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nécrologies sur son site https://t.co/GvKuLbNzKb Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur. — RFI (@RFI) November 16, 2020

ومن بين الشخصيات التي تم نعيها، قادة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والزعيم الكوبي راؤول كاسترو، وكذلك كلينت إيستوود وصوفيا لورين وبريجيت باردو وجان بول بلموندو.

وتضمنت القائمة أيضا الوزير السابق والرئيس السابق لنادي مرسيليا برنار تابي الذي نعي بالخطأ مرات عدة في السابق.

Incroyable: à la suite d’un bug, #RFI met en ligne les #necrologies de nombreuses personnalités https://t.co/K2vRVapo4f — Thierry de Cabarrus (@tcabarrus) November 16, 2020

#FactCheck :

Un gros bug a fait publier des nécrologies, préparée à l’avance, sur le site de #RFI . Paul Biya, Pelé et tant d’autres personnalités données pour mortes. Cela n’est pas vrai, ce n’est qu’un bug informatique, les articles étant, d’ailleurs, déjà retirés du site. pic.twitter.com/bv678FAiNd — Rodriguez Katsuva (@rodrah1) November 16, 2020

المصدر: RFI