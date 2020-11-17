الحكومة السعودية توقع اتفاقيات تمويل مع بنوك محلية

كل الوطن – وكالات: أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية أبرمت اتفاقيات تمويل سلسلة إمدادات مع ثلاثة بنوك محلية، في سبيل تسهيل المدفوعات الحكومية لموردين القطاع الخاص.

وأوضخت الوكالة، أنه بموجب الاتفاقيات، سوف تستطيع الحكومة من تسريع عملية سداد مستحقات عملاء الوكالات الحكومية، عن طريق البنوك المحلية الثلاثة (مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وبنك السعودي البريطاني).

يذكر أن الحكومة السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، كانت قد أوقفت مدفوعات كانت مستحقة لشركات للتشييد ومؤسسات طبية وبعض الشركات الاستشارية الأجنبية، على خلفية انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و 2015.

المصدر:”رويترز”