وزارة التجارة السعودية تسحب أكثر من 3 آلاف مركبة “ميتسوبيشي” بسبب خلل

كل الوطن – الرياض: قررت وزارة التجارة السعودية، أمس الاثنين، استدعاء الآلاف من السيارات، بسبب عيوب قاتلة بها.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر إن تلك السيارات تحتوي عيوب قاتلة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مادية وربما خسائر في الأرواح.

"التجارة" تعلن عن ⁧#استدعاء⁩ 3,331 مركبة

🚘 ميتسوبيشي "Pajero"

🗓 2017 - 2018

🔻 لخلل في ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر للمركبة قد يؤدي إلى كسر الذراع مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أثناء القيادة.



⁧#سلمني_واسلم⁩ | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/nhLC8qUwG2 — وزارة التجارة (@MCgovSA) November 16, 2020

وأشارت “التجارة” السعودية إلى أنها قررت استدعاء 3331 مركبة من طراز “ميتسوبيشي باجيرو”جميعها من طرازات 2017 – 2018.

وأوضحت الوزارة أن العيب يعود إلى خلل في ذراع التحكم الأمامي السلفي الأيسر.

وقلت إن هذا الخلل يؤدي إلى كسر الذراع، ما يزيد من مخاطر واحتمالية وقوع حوادث سير قد تكون قاتلة أثناء قيادة السيارة.

المصدر: وكالات