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سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

كل الوطن – الرياض: أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجينا أجنبيا.

ويأتي العفو عن السجناء في سلطنة عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و”مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء”، وفقا لما ذكرته الوكالة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400847

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