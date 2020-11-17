سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

كل الوطن – الرياض: أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوا خاصا عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان أن من بين من شملهم قرار العفو 150 سجينا أجنبيا.

ويأتي العفو عن السجناء في سلطنة عمان بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، و”مراعاة لأسر هؤلاء النزلاء”، وفقا لما ذكرته الوكالة.

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حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى / حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاص عن 390 نزيلاً من نزلاء السجن منهم 150 نزيلاً أجنبيًا من المدانين في قضايا مختلفة تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. pic.twitter.com/KgEaYSCvWP — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 17, 2020

المصدر: وكالات