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“أرامكو” السعودية تبدأ طرح سندات بالدولار

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-17T13:21:10+03:00
2020-11-17T13:21:52+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
“أرامكو” السعودية تبدأ طرح سندات بالدولار

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو”، اليوم الاثنين، البدء في طرح سندات بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول دولية.

ويأتي طرح السندات في إطار برنامح السندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، وستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

ويستهدف الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وستكون الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار “سيتي بنك” و”غولدمان ساكس إنترناشونال” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”الأهلي المالية”.

المصدر: “الاقتصادية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400850

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