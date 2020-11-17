تسجيل الدخول
» » فيديو.. ضربة قاضية “مدمّرة”

فيديو.. ضربة قاضية “مدمّرة”

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
فيديو.. ضربة قاضية “مدمّرة”

كل الوطن – وكالات: شهدت بطولة “بيلاتور 252” للفنون القتالية المختلطة، التي جرت منافساتها في مدينة أنكاسفيل بولاية كونيتيكت الأمريكية، ضربة قاضية قوية بطلها المقاتل الأمريكي آرون بيكو.

وأسقط آرون بيكو مواطنه جون دي جيسوس بضربة قاضية “عنيفة” في الدقيقة الرابعة من الجولة الثانية للنزال.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aaron Pico (@aaronpicousa)

وحقق آرون بيكو البالغ من العمر 24 عاما، بذلك انتصاره السابع في مسيرته الاحترافية حتى الآن، 6 منها بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني جون دي جيسوس (30 عاما) بالهزيمة التاسعة في 13 نزالا خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400890

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.