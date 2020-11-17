فيديو.. ضربة قاضية “مدمّرة”

كل الوطن – وكالات: شهدت بطولة “بيلاتور 252” للفنون القتالية المختلطة، التي جرت منافساتها في مدينة أنكاسفيل بولاية كونيتيكت الأمريكية، ضربة قاضية قوية بطلها المقاتل الأمريكي آرون بيكو.

وأسقط آرون بيكو مواطنه جون دي جيسوس بضربة قاضية “عنيفة” في الدقيقة الرابعة من الجولة الثانية للنزال.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aaron Pico (@aaronpicousa)

وحقق آرون بيكو البالغ من العمر 24 عاما، بذلك انتصاره السابع في مسيرته الاحترافية حتى الآن، 6 منها بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني جون دي جيسوس (30 عاما) بالهزيمة التاسعة في 13 نزالا خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات