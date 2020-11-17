مصر.. المحكمة تصدر قرارا بتخفيف عقوبة قتلة نجل المذيعة مروة ميمي

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الطفل في مصر، بتخفيف الحكم الصادر على المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة “النهار” مروة ميمي.

وتم تخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر، بعدما تم الحكم بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وذكر باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعي للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية