“غوغل” يحتفي بالذكرى الـ71 لميلاد أحمد زكي

كل الوطن – وكالات: احتفى محرك البحث غوغل، بالذكرى الـ71 لميلاد النجم الأسمر أحمد زكي، إذ ولد في محافظة الشرقية في 18 نوفمبر 1949.

وظهرت صورة النجم الراحل أحمد زكي، في محرك البحث، وخلفه أيقونات ترمز لعدد من أفلامه وهي «النمر الأسود»، «مستر كاراتيه»، «كابوريا»، «اضحك الصورة تطلع حلوة»، «4 في مهمة رسمية».

ويعتبر الفنان الراحل من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، فقد تنوعت أدواره، وما قدمه من أعمال خلال مسيرته الفنية.

ويعد أحمد زكي واحداً من النجوم الذين يضرب بهم المثل في فن الأداء، وتقمص الشخصيات ودراستها وكيفية التماهي مع أدق التفاصيل، فيما يقدم من أنماط مختلفة.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996، حيث شملت القائمة 6 أفلام له هي: «البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت».

بدأ أحمد زكي مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية «العيال كبرت» عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التلفزيوني مؤدياً دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام.

«أبناء الصمت» كان أول أفلامه في عام 1974، وفي عام 1980 مثَّل 6 أفلامٍ بما فيها «الإسكندرية ليه؟»، وهو من إخراج المخرج العبقري يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلماً على مدار حياته.

وحصل زكي على عدة جوائز وتكريم، كان من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.