“سيف العرب”… تدريب عسكري على الأراضي المصرية بمشاركة 5 دول عربي

كل الوطن – وام : شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن في فعاليات التدريب المشترك “سيف العرب” بجمهورية مصر العربية، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بالمنطقة الشمالية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكلا من دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب”.