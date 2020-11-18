القرنفل.. كنز من الفوائد لكن بشروط

وأوردت مجلة “ناتور آرتست” الألمانية أن القرنفل يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث تساعد براعم القرنفل في علاج التهابات اللثة والتخفيف من آلام الأسنان، وذلك بوضع القرنفل في جيب الوجنة أو استخدامه في تدليك اللثة بحرص، كما أن مضغ القرنفل ينعش الفم والنفس.

فوائد شاي القرنفل للصحة

وأضافت المجلة المعنية بالطب البديل أن شاي القرنفل يسهم في علاج التقلصات المعوية والتخفيف من أعراض مرض الروماتيزم.

طريقة إعداد شاي القرنفل

ولإعداد شاي القرنفل يتم وضع نصف ملعقة صغيرة من القرنفل في الكوب، ثم صب الماء المغلي عليه، ثم يتم تناوله بعد عشر دقائق.

ويراعى شرب كوبين إلى أربعة أكواب من شاي القرنفل يوميا.

كما أن شاي القرنفل مفيد في حالات الالتهابات أو العدوى، التي تصيب الشعب الهوائية.

فوائد زيت القرنفل

وبالإضافة إلى ذلك يعمل التدليك باستخدام زيت القرنفل على التخفيف من الشعور بالغثيان والتقلصات في منطقة الجهاز الهضمي علاوة على أنه يساعد في علاج حالات انتفاخ البطن وأعراض مرض الروماتيزم وكذلك التخفيف من آلام العضلات والمفاصل.

أضرار الإفراط في تناول زيت القرنفل

ومع ذلك يجب توخي الحذر الشديد عند استعمال زيت القرنفل، لأن هذا الزيت الطيّار قد يتسبب في تهيج الجلد والأغشية المخاطية، ولذلك من الأفضل تخفيف زيت القرنفل عند استعماله في تدليك الجسم، وذلك عن طريق خلط قطرتين من زيت القرنفل مع ثلاث ملاعق صغيرة من أحد الزيوت ذات القاعدة الدهنية.

علاوة على ذلك يمكن استعمال زيت القرنفل كغسول أو غرغرة للفم عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل إلى الماء واستعماله لتنظيف الفم؛ حيث يتمتع هذا الغسول بتأثير معقم للفم.

ونظرا لأن زيت القرنفل يزيد من آلام المخاض فلا يجوز استخدامه أثناء فترة الحمل.