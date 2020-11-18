إنفوجراف.. فوائد خل التفاح للصحة والجمال

كل الوطن – رنيم المشهراوى : خَلّ التفاح هو الخل المستخلص من التفاح، وقد عرفه الإنسان منذ آلاف السنين، واكتشف الكثير من فوائده للصحة والجمال.

وقد استخدم الإنسان في بادئ الأمر خل التفاح في حفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها.

كما تم استخدامه كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال، وزادت أهميته بعد اكتشاف فوائده الصحية العديدة.

ولعل من أهم فوائد تناول خل التفاح أنه يمنع عسر الهضم، ويعد طاردا وقاتلا للطفيليات التي قد تسبب بعض الآلام والأمراض.

الإنفوجراف التالي يستعرض بعض فوائد خل التفاح على صعيد الصحة والجمال..