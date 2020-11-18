تسجيل الدخول
» » مصر.. حكم جديد ضد الراقصة سما المصري

مصر.. حكم جديد ضد الراقصة سما المصري

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
مصر.. حكم جديد ضد الراقصة سما المصري

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء الحكم الصادر بحق الراقصة سما المصرى من المحكمة الابتدائية والقاضي بحبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة.

وأمرت المحكمة بالاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها “سما المصري” لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400964

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.