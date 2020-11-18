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إصابة 14 شخصاً إثر حادثي مرور في القويعية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
إصابة 14 شخصاً إثر حادثي مرور في القويعية

كل الوطن – الرياض: استنفرت “صحة الرياض” اليوم الأربعاء الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفى القويعية نتيجة استقبال 14 مصاباً إثر حادثي مرور غرب العاصمة الرياض.

وتفصيلا استقبلت طوارئ مستشفى القويعية العام 5 مصابين ، 3 منهم في حالة حرجة إثر حادث تصادم.

كما استقبلت 9 إصابات في حادث مروري آخر، ومعظمهم باصابات طفيفة ، وحالتهم مستقرة.

وأوضحت «صحة الرياض» أنه تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وناشدت «صحة الرياض» كافة سالكي الطرق، وخصوصا قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة ترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=400990

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