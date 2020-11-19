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انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-19T00:53:17+03:00
2020-11-19T00:54:48+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية (فيديو وصور)

كل الوطن – متابعات: انطلق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية أمس الثلاثاء، ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في الدوري 24 فريقا تضم 600 لاعبة.  وجاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة الرياض كالتالي:

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فيما جاءت نتائج المباريات التي أقيمت في مدينة جدة كالتالي:

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401009

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