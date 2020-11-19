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وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط، والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. في إشارة إلى اتفاق “أوبك+”.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه “ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة، وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأوضح أن لدى المملكة برنامجا ثنائيا مع الولايات المتحدة، بشأن تقليل الانبعاثات، وقال: “إذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن”.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401013

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