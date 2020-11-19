مصر… الأرصاد الجوية تحذر من حمل أي مواد معدنية لمدة 3 أيام

كل الوطن -“بوابة أخبار اليوم” المصرية، : أصدرت الأرصاد المصرية تحذيرا للمواطنين من حالة عدم استقرار الطقس، التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، ودعت المواطنين في عدد من المناطق بعدم حمل أي أجسام معدنية.

ذكرت ذلك مشيرة إلى قول وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، إن “البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من الخميس حتى السبت المقبل وأن الطقس سيبدأ في التحسن تدريجيا اعتبارا من الأحد المقبل”.

ووجهت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، رسالة للمواطنين دعتهم فيها إلى عدم حمل أي مواد معدنية خلال تلك الموجة خاصة في المحافظات التي ستشهد أمطار رعدية، مشيرة إلى أن السواحل الشمالية وسيناء وشمال الدلتا ستشهد أمطارا رعدية بداية من صباح غد الجمعة.

وقالت: “موجة عدم الاستقرار ستبدأ في الإسكندرية ومطروح من مساء اليوم الخميس، يتخللها أمطار غزيرة تمتد إلى الدلتا وبورسعيد لكنها تكون متوسطة”.

وتابعت: “نشهد اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ).

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر، وعلى بعض المناطق من الوجه البحري مثل (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية – حلايب – شلاتين – رأس بناس).