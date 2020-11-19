تسجيل الدخول
» » إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران (فيديو)

إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران (فيديو)

كل الوطن – الرياض: لم يكن ليونيل ميسي قائد برشلونة في حالة مزاجية جيدة بعد وصوله إلى مطار إلبرات في برشلونة، الأربعاء، عقب مشاركته منتخب بلاده الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر 2022.

وكان بانتظار ميسي لحظة وصوله 5 أشخاص من مفتشي وكالة الضرائب، مما اضطر المهاجم البالغ 32 عاما المجهد من رحلة الطيران التي استغرقت 15 ساعة بطائرته الخاصة، إلى الاستجابة لتساؤلات المفتشين لمدة ساعة كاملة.

وفي طريقه لمغادرة المطار انفجر ميسي لدى سؤال الصحفيين عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي أنطونيو غريزمان، وقال: “لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادي”. وبعد انتهائه من صخب المراسلين الذين كانوا ينتظرونه عند بوابة الخروج من المطار، أدلى ميسي، وهو غير سعيد بشكل واضح، بتعليق آخر عندما دخل سيارته حيث كانت زوجته أنتونيلا روكوزو بانتظاره.

وقال ميسي: “علاوة على ذلك ، بعد رحلة استغرقت 15 ساعة، كانت سلطات الضرائب في انتظاري، إنه جنون”، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

ومن المتوقع أن يشارك ميسي في مباراة برشلونة المقبلة بعد فترة التوقف الدولية لملاقاة أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ10 من “الليغا” السبت المقبل.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401023

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.