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فلسطين: مخططات نتنياهو لبناء مستعمرة جديدة تؤكد أنه معاد للسلام

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
فلسطين: مخططات نتنياهو لبناء مستعمرة جديدة تؤكد أنه معاد للسلام

كل الوطن – وكالات: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تم تناقله عن جهود يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقتها لبناء مستعمرة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان أنها تنظر بـ”خطورة بالغة لهذا المشروع والمخطط لبناء مستعمرة جديدة في مطار القدس المحاذي لبلدة قلنديا، وتعتبره استكمالا لحصار القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمحاصرتها من جهة الشرق من خلال تنفيذ المخطط المسمى “E1″، وبعد أن طرحت مناقصة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة “جفعات همتوس” لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من منطقة الجنوب والجنوب الغربي”.

واعتبرت أن “نتنياهو يريد أن يستغل أبشع استغلال الفترة الانتقالية المتبقية لإدارة ترامب والحالة النفسية التي يعيشها ترامب، في محاولة لابتزازه وأخذ قرارات منه تعتبر خطيرة جدا على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، بما يؤكد من جديد أن نتنياهو لا يرغب بالسلام ومعاد لحل الدولتين، ويعمل على تدمير أية فرصة لإحلال السلام، وهذه المرة مستغلا الحالة النفسية لإدراة ترامب، أو جهلها بطبيعة الظروف والمعطيات الحالية القائمة أو بسبب انتمائها المتصهين”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401035

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