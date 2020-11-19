تسجيل الدخول
» » السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

كل الوطن – الرياض: كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

ويعادل هذا المبلغ نحو 5.33 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة “مجموعة العشرين”: “نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030”.

وتابع: “المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار”.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401038

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.