بحكم أني أحد منسوبي التعليم فما تفعله الوزارة بالتعليم عن بُعد يعد كارثة في حق الطلاب وذلك من واقع تجربة وسينعكس على المجتمع ، هل يعقل أن يُطالب الطالب في الصفوف الأولية بالإجابة على قصاصة ورق وتصويرها ثم رفعها حاسوبياً على هيئة صورة بإحدى الطرق التي يتبعها هواة الحاسب والمحترفون المتقنون المتفننون ، متى وكيف تعلم هذه المهارة وهو لم يدرسها ولم يتعلمها ويتدرب عليها ولا يتقن حتى اسمها ، وهناك من يطالبهم بعمل مطويات حاسوبية بوربوينت والبرامج المشابهة ، أنا أجزم أن الوزير والعاملون لديه لا يجيدوا تلك الخاصية ولا المهارة الحاسوبية فكيف لنا بمطالبة طالب صف أول وثاني وثالث ابتدائي بهذا العمل الشاق المرعب.

إن استمر الحال على هذا الحال فسيحصل المحال بابتعاد الأبناء عن العلم والتعلم وفك الخط.

الطبقة العالية رفيعة المستوى بالوزارة الذين أعدوا نظام التعليم عن بُعد ليعتمد من الجهات العليا لم ينزلوا للميدان ولا يعرفوا عن الواقع التعليمي شيء سوى تلك التقارير التي ترفع لهم من الإدارات التعليمية والتي لا تحاكي الواقع تُعد حسب رغبة المسؤول ، فهم لا يعلموا مدى العناء والمشقة على ولي أمر الطالب والإرهاق الذي يعتليه من كل النواحي المادية والجسدية والذهنية ؛ فهو مطالب بتأمين أجهزة حاسوبية وجوالات ذكية مزودة بأحدث البرامج والتطبيقات والتزود بأنترنت عالي الجودة ومطالب بالمتابعة وقت المنصة وفهم الدرس جيداً والمشاركة وحل الواجب لأن الطالب ليس بإمكانه ولا بمقدوره إنجاز ذلك لوحده وعن بُعد فهو بحاجة لمحاكاة واقعية داخل الصف المدرسي وبتوجيه مباشر من المعلم المربي المتقن الفاهم وليس ولي الأمر الذي ليس لديه إلمام بتلك الأمور التربوية.

في اعتقادي أن الدراسة عن بعد ليست إلا تقنين للميزانية وليس فيها أي فائدة تعليمية ولكن ليس بمقدرونا فعل شيء إلا الدعاء بأن يمن الله علينا بالفرج من هذه الكربة التي عمت الكون.

اللهم عجل بفرجك وأهل علينا بالطمأنينة وأبعد عنا الخوف والعنا والتعب من هذه الجائحة.