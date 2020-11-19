تونس: القضاء على 4 عناصر إرهابية وإصابة آخرين

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإلحاق إصابات في صفوف آخرين إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وخلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، كشف أنه “تم إيقاف خلية دعم خلال شهر نوفمبر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية”، مشددا على أن “الوضع يستوجب البقاء في أعلى درجات اليقظة والحذر”.

المصدر: وكالات