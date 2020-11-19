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انتشار مرض جلدي غامض بين الصيادين في السنغال

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
انتشار مرض جلدي غامض بين الصيادين في السنغال

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات السنغالية أن مرضا جلديا غامضا انتشر بين الصيادين في عدة مناطق من البلاد، وأصاب حتى الآن أكثر من 200 صياد.

وقال حاكم العاصمة دكار الحسن صال، إن السلطات شكلت خلية أزمة مكلفة بمتابعة هذا المرض الغامض، الذي ظهر في البداية لدى صيادين في حي تياروي سير مير، بضواحي العاصمة دكار.

وأكد بعد زيارته حي الصيادين أن المرض أصاب أكثر من مئتي صياد، كانوا عائدين من رحلات صيد، مشيرا الى أن “تقرحات ظهرت على أجسادهم ووصلت إلى وجوه بعضهم، والظاهرة ما تزال في تصاعد”.

وأعلنت السلطات أنها وضعت المصابين بالمرض في الحجر الصحي، وأخذت عينات منهم ستخضع للفحص، بالإضافة إلى عينات من المحيط.

في غضون ذلك لم تعلن السلطات عن أي وفيات بسبب المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401072

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