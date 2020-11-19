غضب في إيران بعد إضرام امرأة النار في نفسها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أثار فيديو متداول لإزالة بلدية بندر عباس الإيرانية غرفة اتخذت منها امرأة مأوی لأسرتها، حالة غضب واسع في البلاد.

ويظهر في الفيديو عمال من البلدية المذكورة، وهم يهدمون جدران الغرفة بذريعة أنها مبنية بشكل غير قانوني فيما حاولت صاحبة المنزل ردعهم عبر إلقاء الحجارة عليهم وضربهم بالعصا.

وبعد إزالة الغرفة، أضرمت السيدة النار في نفسها، مما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

وذكرت جامعة العلوم الطبية في مدينة بندر عباس، أن السيدة أصيبت بحروق بنسبة 18 بالمائة، فيما قال ناشطون إنها توفيت متأثرة بحروقها.

وقال إسماعيل موحدي نجاد نائب محافظ المدينة، إن الغرفة كانت مبنية على أرض حكومية وعلى ضفة النهر، مما يشكل خطرا على القاطنين فيها وأنه تم توجيه إنذارات للأسرة المعنية بإخلائها.

وأضاف أنه سيتم منح الأسرة أرضا بالمجان لتبني عليها منزلا بالتعاون مع وزارة الإسكان.

المصدر: RT