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تأييد حكم الإعدا ور الحكم النهائي على متهم بقتل رجال أمن دهسا في الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
تأييد حكم الإعدا ور الحكم النهائي على متهم بقتل رجال أمن دهسا في الكويت

أيدت محكمة التمييز في الكويت اليوم الخميس، إعدام مواطن في قضية أمن دولة، بعد قيامه بدهس رجال الأمن خلال احتفالات العيد الوطني.

وأقدم المتهم على قتل رجل أمن دهسا، وإصابة آخرين خلال احتفالات العيد الوطني الكويتي في عام 2016.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، بعد اقتحامه نقطة شرطة مرور، خلال تأمين احتفالات العيد الوطني في دوار دسمان بالعاصمة الكويت، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين.

وسبق أن ذكرت المحكمة، أن الجاني أراد قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن، دون تمييز بينهم، أو سابق معرفة بهم، وأعد لذلك قبل شهر من الجريمة، ودبّر دهسهم بسيارة في مكان واحد.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401080

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